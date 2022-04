Oppenheimer: un canuto Robert Downey Jr. e Cillian Murphy nelle foto dal set

Robert Downey Jr. sfoggia un'inedita chioma bianca nelle foto dal set che lo vedono insieme a Cillian Murphy a New York per le riprese di Oppenheimer.

Robert Downey Jr. sfoggia i capelli completamente bianchi nelle foto che lo vedono insieme a Cillian Murphy sul set di Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan in lavorazione a New York.

Al momento non è chiara l'identità del personaggio interpretato da Robert Downey Jr., mentre sappiamo che Cillian Murphy interpreta il protagonista J. Robert Oppenheimer, che è considerato il padre della bomba atomica.

Oppenheimer, Gary Oldman: "Reciterò nel film di Christopher Nolan, ho una sola scena"

Oppenheimer è basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird ee dal defunto Martin J. Sherwin.

Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich e David Krumholtz fanno parte del cast stellare del film diretto da Christopher Nolan.