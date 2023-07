Oppenheimer: quanto è costato rispetto agli altri film di Nolan?

Arriverà tra pochi giorni nelle sale americane, ma chi ha già potuto vederlo in anteprima ha definito Oppenheimer un film coinvolgente, sbalorditivo e incredibile. In molti si sono domandati quale fosse stato il budget utilizzato per realizzarlo e la conferma è arrivata direttamente da Universal Pictures: "soltanto" 100 milioni di dollari.

Un budget nettamente inferiore rispetto alle ultime produzioni: quello di Tenet ammontava sui 205 milioni di dollari, mentre Dunkirk e Interstellar rispettivamente sui 150 e 165 milioni. Il budget più ingente è stato quello utilizzato per The Dark Knight Rises, film conclusivo della trilogia su Batman, ben 230 milioni di dollari.

Oppenheimer infrangerà una regola di Christopher Nolan che dura da 25 anni e riguarda il sesso

Sul budget più ristretto ha senza dubbio inciso la decisione di Nolan di non utilizzare la CGI in alcun frame. La premiere del film si è tenuta alcuni giorni fa a Londra, ma il cast ha deciso di lasciarla prima del previsto per mostrare solidarietà agli attori che stanno scioperando.

La trama di Oppenheimer

Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.