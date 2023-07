Oppenheimer: il cast a Londra sfila sul red carpet ma non entra in sala a causa dello sciopero degli attori

Il cast del film Oppenheimer ha potuto sfilare sul red carpet dell'anteprima in programma a Londra, ma non è entrato in sala a causa dello sciopero degli attori indetto da SAG-AFTRA.

La première di Oppenheimer a Londra ha fatto i conti con lo sciopero degli attori: le star del film di Christopher Nolan hanno infatti sfilato sul red carpet ma non sono entrate in sala.

Christopher Nolan, agli spettatori presenti, ha spiegato che "sono andati a scrivere i loro cartelli per i picchetti".

Le spiegazioni di Nolan

Il regista di Oppenheimer ha dichiarato: "Devo rendere onore al lavoro del nostro incredibile cast, guidato da Cillian Murphy. La lista è enorme: Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek e così tanti altri...".

Christopher Nolan ha aggiunto: "Li avete visti qui prima sul red carpet. Sfortunatamente sono andati a scrivere i loro cartelli per i picchetti per quello che crediamo sarà l'imminente sciopero di SAG, unendosi a uno dei miei sindacati, quello degli sceneggiatori, nella lotta per compensi equi per i membri del loro gruppo".

SAG-AFTRA conferma lo sciopero, Fran Drescher: "Si vergognino, non rispettano il lavoro degli attori"

La spiegazione di Emily

Tutti i membri del cast del film avevano anticipato la loro intenzione sul red carpet. Emily Blunt aveva sottolineato: "Spero che tutti stringano un accordo equo e che saremo qui per celebrare questo film. E se ci sarà uno sciopero ce ne andremo insieme. Dobbiamo farlo. Vedremo cosa accadrà. Ora si tratta della gioia di stare insieme".