Oppenheimer: perché Robert Pattinson non è nel film anche se lo ha 'influenzato profondamente'?

Christopher Nolan ha spiegato il motivo per cui Robert Pattinson non è stato coinvolto in Oppenheimer, sebbene abbia 'influenzato profondamente' la pellicola.

Durante un'intervista recente Christopher Nolan ha svelato la genesi di Oppenheimer, spiegando che Robert Pattinson ha giocato un ruolo fondamentale nella creazione del film in uscita che vede Cillian Murphy nel ruolo del fisico J Robert Oppenheimer, il fisico considerato come il "padre" della bomba atomica.

Il regista della trilogia del Cavaliere Oscuro aveva già lavorato con Pattinson in Tenet e durante le riprese i due avevano iniziato a parlare del suo prossimo film; a questo proposito Nolan ha raccontato: "Dopo Tenet, in cui ho fatto un accenno ad Oppenheimer, Rob ed io abbiamo scritto qualcosa riguardo a quel momento incredibile vissuto da Oppenheimer e dagli altri scienziati del Progetto Manhattan."

"Vedi, in quel momento, loro non potevano escludere completamente la possibilità che quando avessero attivato quel primo dispositivo, quella prima arma atomica, avrebbero potuto innescare una reazione a catena che avrebbe distrutto il mondo," ha detto il cineasta durante un'intervista con la giornalista Tara Hitchcock.

Christopher Nolan ha proseguito dicendo: "Abbiamo usato questo come metafora per Tenet, in cui Rob ha recitato. Quando abbiamo terminato le riprese mi ha regalato un libro sui discorsi di Oppenheimer degli anni '50, in cui leggi di queste grandi menti che cercano di affrontare le enormi conseguenze del modo in cui hanno cambiato per sempre la vita di tutti noi." Per quanto riguarda la mancanza di Pattinson nel film, Nolan ha affermato che "era occupato" e che "al momento è molto richiesto".