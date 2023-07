Oppenheimer, Paul Schrader: 'Non sono una groupie di Nolan, ma questo film li batte tutti'

Il regista Paul Schrader ha lodato il nuovo Oppenheimer di Christopher Nolan sulla sua pagina personale di Facebook. "Oppenheimer. Il migliore e più importante film di questo secolo. Se volete vedere un film al cinema quest'anno, quel film dovrebbe essere Oppenheimer. Non sono una groupie di Nolan, ma questo (film) batte tutti gli altri", scrive Schrader. E quando un fan tra i commenti gli chiede se vale la pena fare un lungo viaggio in macchina per vedere il film nel formato preferito da Nolan, ovvero l'IMAX 70mm, il celebre regista risponde assolutamente di sì.

Paul Schrader non è l'unico ad aver mostrato il suo entusiasmo verso Oppenheimer, infatti il nuovo film di Nolan è stato lodato da gran parte della critica in seguito alle recenti première del film a Londra e a Parigi. Il Los Angeles Times lo definisce come "il lavoro più impressionante di Nolan", il vicedirettore di Total Film afferma di esserne rimasto stupefatto. Perfino gli attori ne tessono le lodi, Robert Downey Jr. che veste i panni di Lewis Strauss, ex chairman dell'Atomic Energy Commission, dice che "Oppenheimer è il miglior film in cui ha mai recitato".

Oppenheimer: Matt Damon e Cillian Murphy in una scena

Poco tempo e budget più limitato del solito

Oppenheimer è tra le pellicole più attese al cinema quest'estate. Nonostante sia il film più lungo mai prodotto da Christopher Nolan, i tempi di ripresa sono stati più brevi rispetto ai suoi precedenti film: solo 57 giorni. Inoltre, il budget utilizzato è di 100 milioni, un budget contenuto se comparato a quelli usati per i precedenti film di Nolan. Questo è dovuto anche alla scelta del regista di non utilizzare la CGI durante le riprese.

Oppenheimer, perché potrebbe essere il film più importante di Christopher Nolan

Oppenheimer, il thriller del secolo

Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che racconta la storia dello scienziato J.Robert Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy che lavorò all'invenzione della bomba atomica con una squadra di scienziati nell'ambito del progetto Manhattan. Il film è tratto dal libro Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird, vincitore del Pulitzer.

Il film è stato girato sia in IMAX 65mm che in pellicola formato 65mm e include sezioni di fotografia analogica IMAX in bianco e nero.

Oppenheimer uscirà nelle sale cinematografiche il 23 agosto.