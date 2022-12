Oppenheimer: per Christopher Nolan è "uno dei progetti più impegnativi" della sua carriera

Uno dei marchi di fabbrica di Christopher Nolan è l'impegno nel cercare di rendere più credibili possibile gli effetti speciali nei suoi film. Parlando del processo creativo con Oppenheimer il regista ha confessato che si è trattato di "uno dei progetti più impegnativi" della sua carriera.

A creare particolari problemi al regista, in questo caso, è stata la necessità di ricreare delle immagini realistiche legate a uno degli elementi principali della narrazione.

Oppenheimer: un'immagine

Lo abbiamo visto con Interstellar quando Christopher Nolan ha assoldato un fisico delle particelle per assicurarsi che la rappresentazione del un buco nero fosse più accurata possibile, e in tantissime altre sue pellicole. Con Oppenheimer, però, stiamo parlando di una sfida totalmente differente: la scelta di ricreare un'esplosione nucleare senza affidarsi alla computer grafica deve avergli dato sicuramente molti grattacapi.

Queste sono state le parole di Nolan sull'argomento a Collider: "Penso che ricreare il test Trinity, la prima detonazione di un'arma nucleare mai avvenuta, nel New Mexico, senza l'uso della computer grafica, sia stata una grande sfida da affrontare. Andrew Jackson, il mio supervisore agli effetti visivi, è stato centrale - ha esaminato come avremmo potuto realizzare molti degli elementi del film, dalla rappresentazione della dinamica quantistica e della fisica allo stesso test Trinity, con la mia squadra, Los Alamos su una mesa nel New Mexico in condizioni meteorologiche straordinarie, molte delle quali erano necessarie per il film, in termini di durezza climatica".

Il regista ha poi sottolineato: "Si tratta di una storia con portata e scala immense. Uno dei progetti più impegnativi che abbia mai intrapreso. Ci sono state grandi sfide logistiche, e pratiche. Ma avevo una troupe straordinaria e si sono fatti avanti. C'è ancora un po' d'aspettare, ma mentre guardo arrivare i risultati e sto mettendo insieme il film, sono entusiasta di ciò che la mia squadra è stata in grado di ottenere".

Basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e dal defunto Martin J. Sherwin, il film sarà incentrato sul fisico teorico J. Robert Oppenheimer mentre lavora al Los Alamos Laboratory durante l'era del Progetto Manhattan e Ultimate diventa il padre della bomba atomica.

Cillian Murphy guida il cast della pellicola, in arrivo nelle sale il 21 luglio 2023; con lui troviamo Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid e molti altriI.