Oppenheimer: esordio stratosferico per Christopher Nolan in Italia (meglio di Batman)

Per Christopher Nolan si tratta del miglior giorno d'esordio di sempre in Italia (meglio de Il cavaliere oscuro - Il ritorno).

Oppenheimer ha finalmente fatto il suo esordio ieri anche nelle sale italiane, un mese dopo l'uscita americana, e con grande sorpresa ha registrato un incasso a dir poco pazzesco. Il film di Christopher Nolan ha incassato 2.028.801 euro in un solo giorno, spazzando via il record precedente per il regista che apparteneva a Il cavaliere oscuro - Il ritorno (che aveva incassato all'esordio 1.287.831 euro).

Se analizziamo gli esordi in Italia degli altri film della filmografia di Nolan, vediamo che Il cavaliere oscuro aveva registrato un incasso 718.019 euro, Dunkirk ancora meno con 642.193 euro, mentre Inception si era fermato a 634.586 euro. Quasi non fa testo l'ultimo film di Nolan prima di Oppenheimer, ovvero Tenet, il quale uscito in un momento molto delicato, in piena pandemia, aveva segnato aperto con 414.023 euro.

Sembra proprio che l'effetto Barbenheimer si sia abbattuto anche in Italia nonostante il posticipo dell'uscita di Oppenheimer di un mese rispetto al Barbie di Greta Gerwig. Nolan non solo è riuscito a centrare il record con un film di oltre 3 ore, ma è anche andato vicino allo stesso debutto italiano del film della Gerwig arrivato a 2.140.283 euro.

Insomma, si prospetta una corsa molto agevole per Oppenheimer anche sul mercato italiano, fatto non scontato data l'uscita estiva in un momento in cui le temperature sono ancora alte e il pubblico non sceglie la sala cinematografica come sua prima opzione per trascorrere una serata.