Oppenheimer: Cillian Murphy "non ha scelta" nel trailer italiano nel film di Christopher Nolan

Il primo trailer italiano di Oppenheimer mostra Cillian Murphy nei panni del padre della bomba atomica, un uomo incerto su quanto grave sarà l'impatto della sua invenzione, ma comunque determinato a crearla.

"Immaginiamo un futuro e le nostre fantasie ci inorridiscono", dice la voce fuori campo del J. Robert Oppenheimer di Murphy all'inizio del trailer, mentre lo vediamo in piena campagna nel New Mexico.

"Non lo temeranno finché non lo capiranno", continua la voce mentre appaiono lee immagini della bomba in costruzione. "E non lo capiranno finché non lo avranno usato."

Oppenheimer: Christopher Nolan ha ricreato un'esplosione nucleare senza CGI

Il trailer di due minuti offre uno scorcio anche al resto del ricco cast, mentre Cillian Murphy dice: "Non so se ci si può fidare di un'arma del genere, ma non ho scelta. Qualcuno dirà mai la verità su quello che sta succedendo qui?".

Oppenheimer vede Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, il fisico definito "il padre della bomba atomica". Nel cast anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek e David Dastmalchian in un ruolo segreto. Oppenheimer arriverà nei cinema nel luglio 2023.