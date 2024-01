Oppenheimer: Cillian Murphy ringrazia Christopher Nolan per la mancanza di sedie sul set, discorso censurato

Cillian Murphy ha confermato la mancanza di sedie sul set di Christopher Nolan, ma il suo discorso di ringraziamento ai Golden Globe 2024 è stato censurato per via del linguaggio colorito.

Il sangue irlandese di Cillian Murphy è emerso durante il colorito discorso di ringraziamento ai Golden Globe 2024 che è stato censurato durante la messa in onda negli USA per via di alcune espressioni "colorite". Ciò non ha impedito a Murphy, premiato come miglior attore drammatico per il ruolo in Oppenheimer, di confermare scherzosamente l'assenza di sedie sui set di Christopher Nolan.

"La prima volta che ho attraversato un set di Chris Nolan sapevo che era diverso. Si capiva dal livello di rigore, dal livello di concentrazione, dal livello di dedizione, dalla totale mancanza di opzioni di posti a sedere per gli attori che ero nelle mani di un regista e maestro visionario" ha scherzato Cillian Murphy, diretto in precedenza da Nolan in vari film tra cui la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception e Dunkirk.

Oppenheimer: 5 segreti per il biopic più redditizio di sempre

L'attore ha poi ricordato alcuni dei suoi co-protagonisti nel film biografico su J. Robert Oppenheimer, considerato il padre della bomba atomica, dichiarando: "Abbiamo avuto il cast più incredibile in questo film. È stato magico e alcuni di loro sono qui oggi: Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman. Grazie per avermi sostenuto durante questo film". Murphy ha però dimenticato di citare Florence Pugh, anche lei presente alla cerimonia, con cui condivide numerose scene chiave in Oppenheimer.

"Sono l'uomo più dannatamente fortunato del mondo", ha detto poi, provocando la censura televisiva di questa parte del suo discorso di ringraziamento.

Cillian Murphy ha vinto il premio come miglior attore in un film drammatico battendo i colleghi Bradley Cooper (Maestro), Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon), Colman Domingo (Rustin), Barry Keoghan (Saltburn) e Andrew Scott (Estranei).