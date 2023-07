Oppenheimer: Christopher Nolan infuriato per l'uscita in contemporanea di Barbie?

A Nolan non ha fatto molto piacere la mossa della Warner, sua vecchia casa di produzione, di piazzare Barbie nello stesso weekend d'uscita del suo nuovo film.

Secondo quanto segnalato da Insider, Christopher Nolan non sarebbe affatto contento dell'uscita in contemporanea di Barbie e Oppenheimer. Le due pellicole usciranno negli Stati Uniti il 21 luglio prossimo, con la Warner che ha operato questa scelta in maniera maliziosa contro il suo ex-regista.

Le fonti di Insider sostengono che Nolan non sia rimasto molto contento che la Warner Bros. Pictures faccia uscire Barbie lo stesso giorno di Oppenheimer, soprattutto perché da anni la metà di luglio è nota per essere la finestra di lancio dei suoi film.

C'è stato persino un tentativo da parte della comunità dei cinema di convincere la Warner Bros. Pictures a spostare la data di uscita di Barbie, ma lo studio non ha voluto cedere il suo posto. Sebbene tutto ciò provenga da una fonte anonima e vada preso con le pinze, è lecito affermare che tra il regista e lo studio non corra buon sangue.

Barbie e Oppenheimer: oltre 20.000 spettatori americani vedranno i due film nelle sale AMC nello stesso giorno

Tutto questo nonostante qualche settimana fa i nuovi vertici di Warner avessero dichiarato di voler far tornare Nolan nella loro casa di produzione dopo un rapporto durato per diversi anni e conclusosi in maniera burrascosa all'indomani dell'uscita di Tenet.