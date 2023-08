Oppenheimer esplode al box office italiano: debutto record da 9 milioni

Poco meno di nove milioni nel primo weekend di programmazione italiana di Oppenheimer, il pubblico accorre in massa per vedere la pellicola di Christopher Nolan che sfiora i 9 milioni di incasso.

Nessun dubbio sull'esito di Oppenheimer al box office italiano. Il pubblico vacanziero e non è accorso in massa per godere della visione sul grande schermo della nuova fatica di Christopher Nolan, una pellicola a sfondo storico di tre ore, premiandola con un incasso da capogiro. 8,9 milioni di euro raccolti in 521 sale e 854.949 presenze (dati Cinetel), mentre il film vola a 800 milioni di incassi globali. Merito del richiamo della firma di Nolan, del cast all star capitanato da Cillian Murphy e da un eccelso Robert Downey Jr. o da un tema scottante come la storia della genesi della bomba atomica e i dubbi del suo scopritore, il fisico americano J. Robert Oppenheimer. Scoprite qui la nostra recensione di Oppenheimer.

Oppenheimer: l'abisso morale del Prometeo americano

La casa dei fantasmi: Rosario Dawson e Chase W. Dillon in una scena

Supera il milione di euro La casa dei fantasmi, giocosa e tetra pellicola Disney ispirata a una delle ride più popolari dei parchi tematici. 875.000 euro raccolti nel solo weekend in 377 sale, con un totale di 122.377 presenze per il film di Justin Simien che può vantare la presenza di interpreti di grande richiamo quali Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny De Vito, Jamie Lee Curtis e Jared Leto e che, tutto sommato, non sembra dispiacere al pubblico italiano dopo un esordio molto al di sotto delle aspettative negli USA. Come rivela la nostra recensione de La casa dei fantasmi, incentrato su una madre single di nome Gabbie, che assume una guida turistica, un sensitivo, un prete e uno storico per esorcizzare la villa appena acquistata dopo aver scoperto che è abitata da fantasmi.

La casa dei fantasmi, alla riscoperta dello scult Disney con Eddie Murphy

Dopo sei settimane, Barbie resiste saldamente in terza posizione e intasca altri 645.000 euro, che portano il film a superare i 30 milioni di euro. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling continua a macinare incassi a livello nazionale e internazionale e la sua corsa sembra ancora inarrestabile.

Si è arrestata, invece, la corsa di un altro blockbuster estivo, quello Shark 2: L'abisso che vede la star action Jason Statham nuovamente impegnata a combattere terrificanti e mastodontici squali preistorici e altre creature fameliche. A quattro settimane dall'uscita, la pellicola ha incassato altri 217.000 euro che le permettono di superare i 5 milioni complessivi.

Quinto, Blue Beetle. Anche in Italia il cinecomic DC non sfonda e alla seconda settimana di permanenza in classifica raccoglie solo 195.000 che lo portano a un totale di 910.000 euro. Come svela la recensione di Blue Beetle, il cinecomic racconta la trasformazione di un ragazzo messicano in supereroe.