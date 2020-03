Onward, Tom Holland promuove l'uscita (sbagliata) del film su Disney+

Onward, il film Disney Pixar con protagonisti Tom Holland e Chris Pratt, in America sarà presto distribuito in streaming su Disney+. Peccato che la giovane star, nel tentativo di promuoverne l'uscita, abbia indicato la data sbagliata...

Come ormai tutti sappiamo, Tom Holland fa parte del club "Attenti agli Spoiler" (assieme al collega Mark Ruffalo potrebbe esserne il Presidente), e seppur non lo faccia intenzionalmente, è pericoloso lasciare che venga a conoscenza di determinate informazioni. Recentemente, per scherzo o per davvero, non gli avevano neanche lasciato vedere Onward - Oltre la magia prima che avesse luogo la premiere, per timore che spoilerasse accidentalmente qualcosa ai potenziali spettatori... La sua nuova 'gaffe' non è però legata ad anticipazioni involontarie, ma a un errore forse di calcolo.

In un video postato nelle sue storie di Instagram, l'attore del MCU ha infatti promosso l'uscita di Onward sulla piattaforma streaming Disney, incoraggiando i suoi follower ad accorrere numerosi e cliccare sul tasto "Play", ma il film, in realtà, non è ancora disponibile.

La data di debutto del lungometraggio animato su Disney+, almeno per l'America che ha già visto la pellicola distribuita in sala, è infatti programmata per il 3 aprile. Sarà dunque difficile per il pubblico seguire il consiglio di Tom, almeno fino alla prossima settimana.

lol tom holland may not be spoiling anything in his most recent instagram story but he did get Onward’s Disney+ release date wrong 😬 pic.twitter.com/DigyJjRpM1 — molly freeman @ animal crossing new horizons ☀️🏝 (@mollyrockit) March 25, 2020

In Italia, l'uscita di Onward è stata rimandata dal 5 marzo al 16 aprile a causa dell'emergenza Coronavirus, ma questo prima che venissero applicate le attuali misure precauzionali che interessano da diverse settimane il nostro paese. Rimane da scoprire cosa accadrà, anche se le probabilità che il film venga spostato nuovamente sono molto alte.