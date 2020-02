Onward - oltre la magia: l'uscita del film è rimandata al 16 aprile

Onward - oltre la magia arriverà in sala più tardi: l'uscita è stata rimandata al 16 aprile 2020 a causa dell'attuale emergenza di Coronavirus che ha costretto molte sale alla chiusura.

Il nuovo film Disney Pixar sarebbe dovuto uscire il 5 marzo, ma come altri film rimandati a causa del Coronavirus uscirà più avanti. Tra i provvedimenti presi nell'ultima settimana - sale cinematografiche chiuse, così come scuole, musei, negozi - legittime preccupazioni e psicosi eccessive, non è un periodo favorevole per far uscire un film che tra l'altro ha avuto buone recensioni.

Il film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Onward - ha come protagonisti due fratelli elfi teenager che intraprendono una missione per trovare l'ultima magia presente nel mondo nella speranza di trascorrere del tempo con il padre, morto anni prima. L'incantesimo non va però come previsto, e riporta il genitore nella loro dimensione ma solo a metà.