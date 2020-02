Onward, una featurette ci presenta il nuovo film Pixar

Onward si presenta in una nuovissima featurette e il video dedicato al film Pixar con protagonisti Tom Holland e Chris Pratt, in arrivo il prossimo mese nelle sale di tutto il mondo, ci mostra come, con tutta probabilità, ancora una volta ci toccherà tirar fuori i fazzoletti per asciugare le lacrime.

La sinossi ufficiale del progetto animato anticipa: "Ambientato in una periferia di un mondo fantastico, Onward è la storia di due fratelli, degli elfi adolescenti, che partono per una straordinaria avventura con l'intento di scoprire se c'è ancora un po' di magia nel mondo".

Il video diffuso da Disney, che trovate anche nel nostro articolo, espande il concetto e ci mostra, tra una risata e l'altra dei due attori protagonisti, qualcosa in più sia sul film che sulla sua realizzazione.

"Questi due fratelli attivano un incantesimo che dovrebbe riportare in vita il padre" spiega Holland, e Pratt aggiunge "È un bellissimo concept, con tanto cuore. Ed è proprio ciò che Pixar sa fare così bene".

Il regista Dan Scanlon ha raccontato: "Quando Pratt ha saputo di essere stato scelto per il ruolo ha chiamato Tom e gli ha detto 'Sono tuo fratelloooo'".

I due attori, già colleghi nel Marvel Cinematic Universe, interpreteranno i figli di Laurel Lightfoot (Julia Louis-Dreyfus), Ian e Barley, e nel giro di 24 ore dovranno trovare il modo di riportare il padre indietro (questa volta per intero).

"La famiglia è importante" afferma Octavia Spencer, ovvero la Manticora, che ha proseguito sottolineando: "E il film tocca sicuramente delle corde ben precise del nostro cuore. È per questo che amo i film Pixar: esci sempre dalla sala con la sensazione di aver fatto parte di qualcosa di reale".

Scanlon ha infatti spiegato: "Alla Pixar incoraggiamo sempre a raccontare delle storie personali. Mio padre è venuto mancare quando avevo solo un anno. Quando ti impegni a realizzare una storia così personale, crei qualcosa di reale, che possa incoraggiare gli altri. Ed è il bello di questi film: iniziano come delle storie di chi li realizza, ma diventano anche quelle di chi li guarda".

Onward uscirà nelle sale il 5 marzo 2020.