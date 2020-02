Onward, Chris Pratt assicura: "All'anteprima del film piangevano anche gli adulti"

Tra poche settimane Disney/Pixar debutterà nelle sale con il nuovo film, Onward - Oltre la magia, con un cast vocale composto da nomi illustri come la star del Marvel Cinematic Universe, Chris Pratt. L'interprete dei Guardiani della Galassia ha sottolineato come il test screening di Onward abbia emozionato la parte del pubblico composta da adulti, che si siano ritrovati a piangere per la commozione, e del resto a leggere la storia del film si può intuire perché.

"Posso confermare! Ho portato circa 20 persone ad un'anteprima, metà di loro erano bambini. Tutti se ne sono andati dicendo che era il loro film preferito in assoluto. Molti uomini adulti piangevano. Hai fatto qualcosa di speciale, non vedo l'ora che il resto del mondo possa conoscere la tua storia. Sono davvero fiero di quest'uomo" ha twittato Pratt, rivolgendosi al regista Dan Scanlon.

Dan Scanlon aveva parlato in questi termini del progetto di Onward:"La storia è ispirata al rapporto con mio fratello e alla nostra connessione con nostro padre defunto da quando avevo circa un anno. Si è trattato sempre di un mistero per noi. Un membro della famiglia ci ha inviato una registrazione su nastro di lui che dice solo due parole, 'ciao' e 'arrivederci'. Due parole. Ma per me e mio fratello è stata una magia".

Onwardè ambientato in un mondo fantastico, dove due fratelli elfi adolescenti iniziano un'incredibile avventura per cercare di comprendere se nel mondo esiste ancora un po' di magia. L'obiettivo è passare ancora un altro giorno con il padre, morto quando i due elfi erano davvero troppo piccoli per ricordarlo. Nel cast vocale del film, oltre a Chris Pratt, anche Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer. L'uscita è fissata al 5 marzo.