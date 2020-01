Onward: il cartoon Disney/Pixar in anteprima a Berlino 2020 in Berlinale Special

Onward approda a Berlino 2020: il cartoon Disney/Pixar verrà presentato in anteprima internazionale nel corso della 70° Berlinale nella sezione Berlinale Special.

Onward, nuova fatica targata Disney/Pixar, verrà presentato in anteprima internazionale a Berlino 2020, nella sezione Berlinale Special.

Focus di Onward sono due fratelli elfi adolescenti, il cui padre è morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo, che intraprendono una missione per scoprire se c'è ancora della magia nel mondo. Onward arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2020.

Onward: una scena del film Pixar

In versione originale, le voci dei protagonisti sono state affidate a Tom Holland, che doppierà Ian, il fratello minore, mentre Chris Pratt doppierà il fratello maggiore. Nel cast vocale anche Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

Tom Holland, dopo l'addio di Spider-Man al MCU, presenta Onward dicendo ai fan "Vi amo 3.000"

La 70° edizione del Festival di Berlino vedrà in concorso due film italiani, Volevo nascondermi e Favolacce. La Berlinale avrà luogo dal 21 febbraio al 1 marzo.