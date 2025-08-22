Only You, il film turco con İbrahim Çelikkol di Terra Amara stasera in prima serata su Canale 5: trama e cast

Only You con İbrahim Çelikkol è il film turco in onda stasera su Canale 5: la storia di un ex pugile e di una giovane donna non vedente che si innamorano, ma la loro felicità avrà un prezzo altissimo.

Stasera, venerdì 22 agosto, in prima serata e in prima visione su Canale 5, arriva il film turco Only You(Sadece Sen), una storia intensa di amore e sacrificio. Protagonisti sono İbrahim Çelikkol, che abbiamo visto come Hakan Gümüsoglu in Terra Amara, e Belçim Bilgin, interpreti di un dramma romantico che intreccia passione e destino. La pellicola è il remake del film sudcoreano Always e sarà disponibile in live streaming su Mediaset Infinity.

Trama del film Only You

Alì, un ex pugile appena uscito di prigione, incontra Hazal, una giovane donna non vedente. Quello che inizia come un semplice incontro si trasforma presto in un legame profondo e intenso. Quando Alì scopre che per Hazal esiste la possibilità di un trapianto di cornea capace di restituirle la vista, decide di fare qualsiasi cosa pur di aiutarla.

Per raccogliere il denaro necessario, si rivolge a un vecchio conoscente che lo convince a partecipare a un combattimento clandestino. Alì riesce a vincere, ma la sua determinazione gli costa cara: un gruppo di criminali lo aggredisce brutalmente, lo pugnala e lo getta nelle acque del porto.

İbrahim Çelikkol

Un anno dopo, Hazal, che ha realizzato il sogno di aprire un negozio di ceramiche, incontra di nuovo Alì, ora in convalescenza in ospedale. Anche se sente una strana connessione, non lo riconosce subito. La verità, però, non può restare nascosta: tra difficoltà e ostacoli, il destino sembra volerli separare ancora una volta. Ma l'amore profondo che li lega saprà guidarli verso un finale carico di speranza. La nostra recensione di Only You.

Cast del film: interpreti e personaggi

Belçim Bilgin interpreta Hazal

interpreta Hazal İbrahim Çelikkol interpreta Alì

interpreta Alì Kerem Can interpreta Koray

interpreta Koray Necmi Yapıcı interpreta Zeki

interpreta Zeki Levent Sülün interpreta Kenan

interpreta Kenan Barış Arduç interpreta Emin

interpreta Emin Erol Gedik interpreta Müşteri

interpreta Müşteri Erol Demiröz interpreta Ziya

interpreta Ziya Seher Devrim Yakut interpreta Hülya

Dove vedere Only You in tv e in streaming

Il film turco diretto da Hakan Yonat, remake del film sudcoreano Always , va in onda su Canale 51 venerdì 22 agosto 2025, a partire dalle 21.30. Il lungometraggio è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo di Only You