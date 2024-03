Chi è İbrahim Çelikkol l'attore turco che interpreta Hakan nella serie Terra Amara

İbrahim Çelikkol è l'attore turco noto in Italia per il ruolo di Hakan in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

İbrahim Çelikkol è tra i protagonisti maschili di Terra Amara, la popolare soap turca in onda su Canale 5, dove interpreta dalla quarta stagione il personaggio di Hakan. Ecco chi è İbrahim Çelikkol, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Chi è İbrahim Çelikkol

İbrahim Çelikkol, nato il 14 febbraio 1982 a İzmit, in provincia di Kocaeli, Turchia, è un attore di grande talento con una carriera ricca di successi e riconoscimenti. Cresciuto con una madre di etnia pomacca, ovvero musulmani bulgari, e un padre di origini arabe, dopo la perdita di suo padre, è cresciuto con sua sorella Aslı. La sua vita ha preso una svolta decisiva quando decide di intraprendere la carriera di modello.

Un Debutto promettente

Dopo un periodo trascorso sulle passerelle del mondo della moda, İbrahim Çelikkol ha intrapreso la strada della recitazione, grazie all'incontro con il rinomato regista turco Osman Sınav. La sua versatilità e il suo talento lo hanno portato ad affrontare una varietà di ruoli in diversi media, dal cinema alla televisione.

Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 2012 con il ruolo di Ulubatlı Hasan nel film d'azione Fetih 1453, diretto da Faruk Aksoy. Questo personaggio gli è valso il prestigioso Ekrem Bora Promising Actor Award ai Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards come miglior attore promettente.

10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

Il successo in patria e all'estero

In seguito, ha continuato a ottenere successi sia sul grande che sul piccolo schermo, con ruoli importanti in serie TV come "Merhamet", "Intersection (Kördüğüm)", "Siyah Beyaz Aşk" e Terra amara, dove interpreta Hakan, personaggio grazie al quale è noto in Italia.

Prima di Terra Amara, il pubblico italiano aveva conosciuto İbrahim Çelikkol grazie alla soap My Home My Destiny, andata in onda su Canale 5 dal 10 luglio al 2 settembre 2023, dove interpretava il protagonista maschile Mehdi Karaca.

İbrahim Çelikkol è conosciuto a livello internazionale anche grazie alla sua partecipazione a Ambizione (Kuş Uçuşu), la serie drammatica turca disponibile su Netflix dal 3 giugno 2022. L'attore ha partecipato anche a Mevlana Mest-i Aşk, film distribuito a livello internazionale con il titolo Drunk on Love.

Vita privata

İbrahim Çelikkol è stato sposato dal 2017 al 2022 con Mihre Mutlu, con cui ha avuto un figlio di nome Ali nel 2019, ma la loro relazione si è conclusa con il divorzio nel 2022. Attualmente, è legato sentimentalmente all'attrice e conduttrice Natali Yarcan.