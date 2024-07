Only Murders in the Building 4: ufficiale, questa star non tornerà nei nuovi episodi

Il cast della quarta stagione di Only Murders in the Building è enorme, visto che oltre agli interpreti principali, anche molti altri personaggi dell'ultima stagione faranno ritorno nei nuovi episodi.

Tuttavia, una star della terza stagione non farà ritorno. Gli ultimi minuti della stagione ci avevano introdotto il prossimo mistero: Sazz (Jane Lynch) viene uccisa nell'appartamento di Charles.

Come molti di voi sapranno, Jesse Williams, ex-star di Grey's Anatomy, ha avuto un ruolo ricorrente in Only Murders in the Building 3, interpretando un regista di nome Tobert, poi diventato interesse amoroso della Mabel di Selena Gomez. Anche se sembrava che ci fosse ancora una storia da raccontare con il suo personaggio, l'attore ha confermato che non sarà nei nuovi episodi.

Only Murders in the Building 3: Selena Gometz in un'immagine

In una recente intervista a People, a Williams è stato chiesto se sarebbe tornato per la quarta stagione e l'attore non ha nascosto la sua assenza: "No, non faccio più parte di quella serie", chiudendo la porta al ritorno di Tobert.

Anche se Williams non tornerà per la nuova stagione di Only Murders, sono stati annunciati diversi nuovi ingressi nel cast. Al trio di protagonisti Gomez, Steve Martin e Martin Short si aggiungono Melissa McCarthy, Molly Shannon, Zach Galifinakis, Eva Longoria, Kumail Nanjiani e Eugene Levy.

La quarta stagione di Only Murders in the Building arriverà su Hulu il 27 agosto.