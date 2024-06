Only Murders in the Building 4: una foto dal set svela nuove anticipazioni sui personaggi

Il 27 agosto arriverà sugli schermi di Disney+ e Hulu la stagione 4 di Only Murders in the Building e una foto dal set svela un'anticipazione sui protagonisti.

Nei nuovi episodi appariranno infatti delle guest star davvero speciali che si aggiungeranno ai nomi prestigiosi già coinvolti, tra cui il premio Oscar Meryl Streep.

Nuovi spoiler sui prossimi episodi

Nella quarta stagione della serie i tre protagonisti saranno alle prese con il mistero legato alla morte di Sazz Pataki, controfigura e amica di Charles.

La nuova indagine al centro della trama di Only Murders in the Building coinvolgerà i tre amici davvero da vicino, il tutto mentre affrontano una nuova opportunità: a Los Angeles uno studio sta per girare un film hollywoodiano ispirato al loro podcast. Quando Charles, Oliver e Mabel torneranno a New York intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell'Arconia.

Le star sul set della stagione 4

La foto condivisa da Hulu svela ora che i protagonisti del film sul podcast saranno Eva Longoria, Zach Galifianakis ed Eugene Levy, che interpreteranno sé stessi.

Il cast dello show

La serie, prodotta per Hulu e disponibile in Italia su Disney+, ha come protagonisti Steve Martin, Martin Short, e Selena Gomez.

Tra gli interpreti c'è anche Michael Cyril Creighton, mentre le guest star comprendono il ritorno di Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, e le new entry dei prossimi episodi: Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind e molti altri ancora.