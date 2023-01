Only Murders in the Building 3: Meryl Streep reciterà nei nuovi episodi

L'attrice premio Oscar Meryl Streep reciterà nella stagione 3 della serie Only Murders in the Building, ecco l'annuncio con un video dal set.

Only Murders in the Building potrà contare sulla presenza nel cast della stagione 3 dell'attrice premio Oscar Meryl Streep.

L'annuncio è stato compiuto con un divertente video condiviso sui social che mostra la presenza della star accanto ai protagonisti dell'apprezzato show.

Nel video Selena Gomez regala un breve momento dal set della terza stagione di Only Murders in the Building in cui mostra le sue co-star Steve Martin e Martin Short.

Sullo schermo appare poi Paul Rudd, la cui presenza era già stata annunciata in precedenza. Alle spalle di Selena entra quindi in scena a sorpresa Meryl Streep e la giovane star non riesce a nascondere il suo entusiasmo.

Martin ha successivamente condiviso uno scatto che lo ritrae insieme ai colleghi e alla guest star.

Only Murders in The Building 2, la recensione: Harder, Better, Faster, Murderer

L'esilarante giallo si era concluso nella seconda stagione con uno scioccante salto temporale, dopo aver svelato che l'assassino di Bunny (Jayne Houdyshell) era in realtà l'assistente del podcast Poppy (Adina Verson). La scena finale, infatti, ci aveva mostrato un salto nel futuro di un anno, in cui vediamo la serata di apertura del ritorno alla regia di Oliver a Broadway per uno spettacolo con protagonisti nientemeno che Charles e il nuovo personaggio di Ben Glenroy (Paul Rudd). I due, però, si odiano senza che ci sia rivelato (ancora) il motivo e la loro serata trionfale termina proprio con la morte di Ben sul palco. Un plot twist egregiamente commentato da Marble con la battuta che mette fine alla puntata e all'intera stagione: "You've got to be f---ing kidding me!".