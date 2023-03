One Tree Hill, Hilarie Burton: "Chad Michael Murray mi ha difeso dall'assalto del creatore della serie"

Nuova denuncia di Hilarie Burton contro il creatore di One Tree Hill accusato di averla aggredita in un bar, dove è stata difesa dal collega Chad Michael Murray.

Hilarie Burton ha raccontato come la sua costar di One Tree Hill, Chad Michael Murray, l'abbia difesa da un'aggressione del creatore e showrunner della serie Mark Schwahn. Parlando durante il podcast Drama Queens, Burton ha ricordato l'incidente, che ha avuto luogo mentre il teen drama era ambientato a Honey Grove, in Texas, nel 2007.

Hilarie Burton insieme a Chad Michael Murray nella serie tv One Tree Hill, episodio 'You've dug your own grave, now lie in it'

Hilarie Burton ha detto alle sue co-conduttrici ed ex costar di One Tree Hill, Sophia Bush e Bethany Joy Lenz: "Chad si è avvicinato e ha detto: 'Cosa stai facendo?' Lo ha fatto davanti a un sacco di persone in un bar. Chad non aveva niente da perdere perché sapeva che il nostro capo lo odiava in ogni caso. Ma molte persone avevano molto da perdere, quindi non parli quando hai paura. Ma il nostro capo si sentiva così a suo agio da non farsi problemi. Pensava, 'Posso farle quello che voglio in pubblico con il suo ragazzo lì in piedi'".

Sophia Bush si è detta convinta credeva che il ruolo da protagonista di Chad Michael Murray nei panni di Lucas Scott nello show avesse contribuito alla sua capacità di difendere Hilarie Burton: "Era protetto, essendo il numero 1 sul foglio delle chiamate. Aveva più potere, quindi poteva avvicinarsi e spingere via il nostro capo e litigare. E sono contenta che l'abbia fatto. Voglio che tutti seguano quell'esempio. Questa idea che guardare per terra va bene è sbagliata."

One Tree Hill, Sophia Bush e Hilarie Burton: "Il creatore ci minacciava e ci diceva che eravamo troppo grasse"

In passato ex membri del cast e della troupe di One Tree Hill, tra cui Bush, Burton e Lenz, hanno firmato una lettera aperta che descriveva in dettaglio le molestie da parte di Mark Schwahn. Hanno spiegato di essere state "manipolate psicologicamente ed emotivamente", "messe in posizioni scomode", "minacciate", aggiungendo di sentirsi "fisicamente insicure" durante lo show. Le donne hanno ricevuto il sostegno delle loro controparti maschili sui social media.