One Tree Hill, Bethany Joy Lenz racconta i suoi dieci anni in una setta nel memoir Dinner for Vampires

La star di One Tree Hill Bethan Joy Lenz, nota soprattutto per il ruolo di Haley Scott nell'amata serie drammatica della CW, ha annunciato l'uscita del suo libro di memorie nel quale ha raccontato la sua esperienza decennale in una setta di Hollywood.

Intitolato Dinner for Vampires, il memoir racconta l'esperienza finora tenuta segreta dell'attrice nella setta, iniziata proprio quando ha ottenuto il suo ruolo di punta in One Tree Hill.

Come descrive il titolo del libro, all'inizio della sua carriera Lenz ha trovato un rifugio sicuro in un gruppo di studio biblico con altri membri di Hollywood. Tuttavia, il gruppo si è presto rivelato più sinistro: "una rete lentamente tessuta di manipolazione, abuso e paura sotto le sembianze di un'alleanza ecclesiastica chiamata Big House Family".

"Essere un'autrice è stata una grande gioia nella mia vita da quando avevo circa 12 anni", ha scritto Lenz in una didascalia di Instagram. "Questo non è il primo libro che pensavo di scrivere, pubblicamente, ma per quanto questo argomento possa essere difficile da districare, sono grata di poter condividere la mia storia, a modo mio. È una storia di perdono e una mappa di come funziona la manipolazione, con un po' di dolore e di umorismo lungo la strada. Tutti commettiamo degli errori e spero che Dinner for Vampires vi ricordi che, a prescindere dalle strane strade che avete percorso, non siete soli".

One Tree Hill, Bethany Joy Lenz: "Sono stata in una setta per 10 anni, ci sarebbe molto da dire"

Per anni, Lenz è stata una delle tante vittime della setta Big House Family. Lentamente, ha iniziato a rinunciare alla sua autonomia, trasferendosi nel complesso della "Famiglia" nel Pacifico nord-occidentale, sposando uno dei figli del ministro e prosciugando involontariamente milioni di dollari dalle sue entrate televisive.