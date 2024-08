One Tree Hill: la serie sequel in fase di sviluppo per Netflix

One Tree Hill potrebbe avere una serie sequel, progetto che sarebbe in fase di sviluppo per Netflix.

Le fonti di Variety hanno inoltre dichiarato che nel team della produzione ci saranno anche alcune delle star dello show originale e che alcuni nomi molto apprezzati tra i membri del cast potrebbero tornare sul set.

I primi dettagli del sequel

Sophia Bush, Hilarie Burton e Daneel Ackles, tramite la casa di produzione Chaos Machine che gestisce insieme al marito Jensen, saranno coinvolte infatti come produttrici e dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli.

Becky Hartman-Edwards (Parenthood) dovrebbe scrivere e produrre la nuova serie prodotta da Warner Bros Television.

One Tree Hill è andata in onda per nove stagioni e tra i protagonisti c'erano anche Chad Michael Murray, James Lafferty, Bethany Joy Lenz, Paul Johansson e Lee Norris.

Al centro della trama c'erano Lucas e Nathan, due fratellastri uniti dalla passione per il basket. Hilarie aveva il ruolo di Peyton Sawyer, Sophia quello di Brooke Davis, e Daneel la parte di Rachel Gatina.

Le accuse al creatore

Lo show originale era stato creato da Mark Schwahn, accusato nel 2017 di molestie sessuali da Burton e altri membri del cast e della troupe. Durante un podcast che aveva co-condotto, Hilarie aveva ricordato come a difenderla sul set era stato in un'occasione il suo amico e collega Chad Michael Murray: "Gli si è avvicinato e ha detto: 'Cosa stai facendo?' Lo ha fatto davanti a un sacco di persone in un bar. Chad non aveva niente da perdere perché sapeva che il nostro capo lo odiava in ogni caso. Ma molte persone avevano molto da perdere, quindi non parli quando hai paura. Ma il nostro capo si sentiva così a suo agio da non farsi problemi. Pensava, 'Posso farle quello che voglio in pubblico con il suo ragazzo lì in piedi'".