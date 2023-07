One Tree Hill, Bethany Joy Lenz: 'Sono stata in una setta per 10 anni, ci sarebbe molto da dire'

Bethany Joy Lenz, principalmente nota per aver fatto parte del cast di One Tree Hill, ha appena rivelato di essere stata in una setta per un decennio.

Bethany Joy Lenz, la star di One Tree Hill, ha parlato per la prima volta di un periodo angosciante della sua vita durante il quale ha fatto parte di una setta. "Mi piacerebbe scrivere della mia esperienza", ha detto l'attrice alle sue ex co-star di OTH Sophia Bush e Hilarie Burton Morgan nell'ultimo episodio del loro podcast Drama Queens.

"Ho fatto parte di una setta per 10 anni, ci sarebbe molto da dire", ha affermato la Lenz, rivelando che ce ne sono voluti altrettanti per riprendersi dalla sua esperienza. "Penso che, corso degli anni, l'ADHD abbia reso davvero difficile parlare delle esperienze che ho vissuto in quel periodo. Ho scritto un sacco di capitoli sull'argomento ma devo impegnarmi e mettere tutto insieme..."

Durante il podcast, l'attrice non ha rivelato il nome dell'organizzazione anche se secondo la rivista People, in precedenza la star aveva criticato la Mosaic Church attraverso una didascalia su Instagram, sebbene abbia precisato di aver frequentato la chiesa "a intermittenze per due anni".

The Catch: Bethany Joy Lenz in una foto del pilot

"C'è molto da dire", ha concluso Bethany Joy Lenz durante l'episodio di Drama Queens, menzionando anche quanto sia fondamentale raccontare i dettagli correttamente specialmente considerando che ci sono molte persone coinvolte. "Non so quanto posso dire perché, per il momento, ci sono ancora persone e questioni legali che rendono tutto più complicato".