One Tree Hill, Chad Michael Murray e la paura di rivedere la serie: "E' troppo difficile"

One Tree Hill, serie andata in onda dal 2003 al 2012, è rimasta nel cuore dei suoi fan che non hanno mai smesso di guardarla nonostante il trascorrere degli anni. Ma questo non vale per parte del cast e, in particolar modo, per Chad Michael Murray.

L'attore volto di Lucas Scott ha infatti dichiarato che, guardare ora lo show, sarebbe per lui "troppo difficile".

"E' una parte della mia vita che ho cancellato. C'è stata una grande evoluzione, molta crescita come essere umano e io ho cancellato così tanto" ha raccontato l'attore parlando con l'ex co-protagonista, Bethany Joy Lenz, durante l'evento Christmas Con. "Penso che abbiamo degli hard disk. Sai ora ci sono iPhone da circa 264 giga: io mi sento come un telefono da 32 giga a causa di vecchie informazioni, quindi avvio tutto. Onestamente penso di avere una paura mortale", ha confessato Chad Michael Murray.

Nonostante ciò, come riportato da Yahoo, Chad Michael Murray ha dichiarato di sentirsi molto felice nell'avere la possibilità di rivedere i suoi ex co-protagonisti di One Tree Hill: "E' come essere in una famiglia. Siamo cresciuti insieme in molti modi, e quindi quando entri in una stanza come questa, e puoi vedere Joy, Hilary, o chiunque dall'altra parte della stanza, ti senti come in 'Famiglia!' Potete aggrapparvi l'un l'altro e sentirvi un po' al sicuro, perché è la vostra squadra".

L'attore ha indossato i panni di Lucas Scott dal 2003 al 2009, per poi tornare in un episodio della nona e ultima stagione.