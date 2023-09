One Piece, Ryan Gosling come Doflamingo nella Stagione 2? Una fan art ce lo mostra

Un fan ha realizzato un'immagine che mostra il Ken di Ryan Gosling in Barbie conciato come il minaccioso villain di One Piece.

Un fan ha provato a immaginare come apparirebbe Ryan Gosling nel suo look da Ken in Barbie conciato però come Doflamingo in un ipotetico casting dell'attore nei panni del personaggio per la Stagione 2 di One Piece, confermata da Netflix nelle ultime ore.

"Abbiamo bisogno di lui per interpretare Doflamingo nel live action", ha scritto l'utente nel suo post, accompagnando le immagini di Gosling nei panni di Ken con gli occhiali da sole tipici di Doflamingo. Parecchi utenti di Twitter hanno espresso la loro approvazione verso il post.

Doflamingo appare nel manga piuttosto tardi e nella serie anime compare solo nell'episodio 151, il che significa che potrebbe non fare il suo debutto nel live-action già nella Stagione 2. Detto questo, è certamente possibile che la seconda stagione di One Piece apporti qualche modifica al materiale di partenza, anticipando l'introduzione del personaggio o anticipandolo per l'eventuale terza stagione.

Considerato che Doflamingo è uno dei più memorabili cattivi di One Piece, sembra probabile che i creatori dello show non vorranno ritardare troppo la sua comparsa. Il recente rinnovo della serie, arrivato a ridosso del debutto della prima stagione, indica che Netflix crede fermamente nelle potenzialità future di questo prodotto.