One Piece: le riprese della serie live-action inizieranno ad agosto?

Le riprese della serie tv live-action One Piece, secondo un'indiscrezione apparsa online, dovrebbero iniziare ad agosto.

One Piece diventerà una serie tv live-action e, grazie a Production Weekly si è scoperto quando dovrebbero iniziare le riprese del progetto: il 31 agosto.

Nonostante la notizia sia stata pubblicata online non è chiaro se la data possa essere rispettata, considerando le attuali restrizioni causate dall'emergenza Coronavirus.

I ciak del progetto destinato a Netflix e tratto dal manga One Piece sono in programma a Città del Capo, in Sud Africa. A occuparsi della produzione del progetto saranno Marty Adelstein, Becky Clements ed Eiichiro Oda.

Le riprese dovrebbero concludersi entro l'8 febbraio, durando quindi circa sei mesi.

A scrivere la sceneggiatura dei dieci episodi dovrebbe essere Matt Owens e ci sarebbe l'intenzione di coprire i fatti del primo arco narrativo del manga, la saga dell'East Blue, quella che ha introdotto alcuni dei personaggi principali come lo stesso protagonista, Monkey D. Luffy, lo spadaccino Zoro, la navgatrice Nami e il cuoco di bordo Sanji.