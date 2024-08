One Piece, questo importante arco narrativo verrà accorciato nella Stagione 2?

Nonostante tutte le previsioni, One Piece ce l'ha fatta: il manga epico esiste da decenni e, grazie a Eiichiro Oda, il franchise è più vivo che mai. La serie Netflix ha infranto tutte le aspettative l'anno scorso, quando ha dimostrato che Hollywood poteva rendere giustizia a un anime anche in live-action.

Secondo un recente report, la troupe dietro lo show sta lottando duramente per mantenere la seconda stagione di One Piece il più autentica possibile, visto che le riprese sono già in corso in Sudafrica da parecchie settimane.

La notizia proviene da Nux, un popolare YouTuber, amico dello showrunner di One Piece Matt Owens. Secondo lo YouTuber, Owens si è dedicato più che altro al ritmo della seconda stagione dell'adattamento di Netflix. Tuttavia, sono sorti alcuni problemi. Secondo quanto riportato, alcuni dirigenti dello studio volevano snellire o addirittura tagliare interi archi narrativi della seconda stagione per raggiungere più velocemente l'arco di Alabasta, ma Owens ha respinto l'idea.

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

Dopo tutto, One Piece è principalmente noto per la sua narrazione estesa e praticamente infinita. Oda ha trascorso decenni sulla storia, costruendo ogni tassello per poi riprodurlo in seguito. Questa magistrale costruzione della storia ha reso Oda una leggenda tra i fan, e Owens non ha voluto lesinare su nessun tassello importante solo per raggiungere prima l'arco di Alabasta.

La notizia fa eco alla dedizione di Oda stesso nell'adattamento live-action. Il creatore di One Piece ha l'ultima parola su tutti gli aspetti della serie e, fortunatamente, ha trovato in Owens un vero alleato. Lo showrunner-scrittore è stato fondamentale per il successo della prima stagione.

Owens ha dovuto sì tagliare alcuni passaggi memorabili come Zoro contro Hatchi e Sanji contro Kuroobi per fare spazio ad altre questioni urgenti della storia. Tuttavia, il cuore di One Piece è stato perfettamente adattato e mantenuto nel live action, e questo è ciò che conta di più. Owens ha lottato per il fandom da quando ha assunto il ruolo di showrunner, e quest'ultima notizia non fa che rafforzare la sua reputazione.