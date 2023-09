One Piece: quante stagioni dovrebbe produrre Netflix per adattare l'intero anime?

La prima stagione di One Piece, molto apprezzata dai fan, ha adattato solo alcuni archi narrativi presenti nel manga e nell'anime originali, ma quante stagioni dovrebbe produrre Netflix per coprirli tutti?

Nella stagione 1 di One Piece è stata trattata solo la Saga di East Blue, che rappresenta una porzione molto piccola del materiale di partenza. Il finale della prima stagione ha saltato il segmento di Loguetown della saga di East Blue e ha visto i Cappelli di Paglia pronti a entrare nella Rotta Maggiore. One Piece di Netflix aveva l'aggancio perfetto per il sequel della stagione successiva, ma coprire l'intera storia sarebbe stato praticamente impossibile.

Con la prima stagione di One Piece, Netflix ha coperto circa 90 capitoli del manga. Attualmente One Piece di Eiichiro Oda è composto da 1090 capitoli e la storia non è ancora finita. In altre parole, lo show live-action di One Piece dovrebbe ancora coprire oltre 1000 capitoli del manga per completare la storia.

Supponendo che Netflix continui a coprire 90 capitoli per stagione, ci vorrebbero altre 11 stagioni per raggiungere l'attuale trama di One Piece nel manga, che sta ora entrando nel suo arco finale, anche se non è chiaro quanti altri capitoli serviranno a Oda per concludere la storia.

Ipotizzando che il manga si concluda con circa 1500 capitoli, Netflix impiegherebbe circa 14 stagioni per adattare l'intera storia, una durata piuttosto lunga e improbabile per una serie con un budget simile. Inoltre, nel manga e nell'anime l'età dei personaggi non varia molto rispetto all'inizio della storia, ma il cast sarebbe 15 anni più vecchio nel corso di un'ipotetica 15esima stagione su Netflix.