ONE PIECE: i protagonisti si sfidano in una divertente gara, ecco il video!

I protagonisti della serie live-action ONE PIECE, in arrivo su Netflix, sono protagonisti di un divertente video in cui si sfidano cercando di non ridere.

A cedere per primo, non entrando mai in gara è stato Iñaki Godoy, interprete di Luffy.

Una prova esilarante

La gara a chi ride per ultimo tra le star di One Piece è quindi proseguita tra i tentativi di rimanere seri e versi strani. Il secondo eliminato è stato Jacob Romero Gibson che ha la parte di Usopp, lasciando a scontrarsi Emily Rudd che è Nami nella serie targata Netflix, Mackenyu che è Roronoa Zoro e Tax Skylar che ha la parte di Shanks nel progetto per il piccolo schermo.

Ecco il video per scoprire chi è riuscito ad avere la meglio:

Il progetto di Netflix

Composta da 8 episodi, la prima stagione del live-action di ONE PIECE adatterà l'arco narrativo iniziale del manga noto come Saga del Mare Orientale, e coinvolgerà nella storia, oltre a parte dei Mugiwara (Luffy, Zoro, Nami, Usop e Sanji interpretati rispettivamente da Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar), anche altri personaggi molto conosciuti da Shanks (Peter Gadiot) a Buggy (Jeff ward), da Zeff (Craig Fairbrass) a Arlong (McKinley Belcher III), senza dimenticare Garp (Vincent Regan) e Mihawk (Steven Ward).

One Piece approderà il 31 agosto su Netflix.