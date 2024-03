One Piece: Netflix dà il via ai primi lavori sul set della Stagione 2

Ormai è tutto pronto per dare inizio alla lavorazione della Stagione 2 di One Piece di Netflix, dopo lo straordinario successo ottenuto dalla serie remake in live-action del celebre manga e anime, che ha convinto sia il pubblico che la critica dopo il suo debutto la scorsa estate.

Non ci è voluto molto perché Netflix ordinasse la seconda stagione e ora tutti gli occhi sono puntati sul ritorno dello show. Grazie agli ultimi aggiornamenti, sembra che il set della seconda stagione di One Piece sia in piena costruzione a Città del Capo, in Sudafrica.

La nota è emersa sui social media per gentile concessione di Discord. Come postato da un fan di One Piece Netflix, alcuni abitanti di Città del Capo hanno scattato delle foto della Going Merry ai Cape Town Film Studios. Il luogo è quello in cui è stata girata la prima stagione di One Piece e sembra che due navi Going Merry siano arrivate allo studio per la gioia dei fan.

I ritardi nella produzione

Come detto, non ci è voluto molto perché il servizio di streaming ordinasse una seconda stagione, ma la decisione è stata presa in mezzo ai recenti scioperi di Hollywood. Le corporazioni SAG-AFTRA e WGA stavano protestando, quindi il lavoro sulla seconda stagione è stato lasciato in sospeso. Una volta conclusi entrambi gli scioperi, lo showrunner Matt Owens ha promesso che il lavoro su One Piece di Netflix sarebbe iniziato subito, e così è stato.

In più, bisogna aggiungere che il cast di One Piece è stato molto discreto negli ultimi tempi. Mackenyu, l'attore che interpreta Roronoa Zoro, ha fatto un cenno alla produzione della seconda stagione durante un'uscita pubblica in Giappone.

L'attore ha lasciato intendere che le riprese dello show si sarebbero svolte entro l'estate e questo commento è stato confermato da Taz Skylar. L'attore che interpreta Sanji ha detto che la produzione della seconda stagione di One Piece di Netflix inizierà nella seconda metà del 2024. E grazie a questa nuova foto del set, sappiamo che Netflix sta mantenendo la parola data.