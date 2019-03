One Piece: su Netflix arriva la serie live action?

Marica Lancellotti

One Piece, come serie tv live-action, potrebbe arrivare molto presto su Netflix. L'adattamento del celebre manga di Eiichiro Oda, d'altronde, era stato annunciato nel 2017 da Tomorrow Studios come la più grande sorpresa riservata dal creatore e dalla casa editrice Shueisha ai fan dell'opera in occasione dei festeggiamenti per il ventennale.

Alcuni utenti hanno notato la presenza di One Piece nel catalogo statunitense di Netflix e al momento la serie tv si può anche aggiungere come contenuto a "la mia lista", anche se non appaiono né immagini né episodi. In compenso, come ogni contenuto di Netflix, anche lo show live-action di One Piece è accompagnato da una sinossi: "Monkey D. Luffy salpa con il suo fidato equipaggio per trovare il tesoro One Piece e diventare l'ultimo Re dei Pirati! Basato sul manga di Eiichiro Oda".

It would appear that Netflix has a placeholder page up for that live action #OnePiece series no one asked for: https://t.co/RBEU01D6sm pic.twitter.com/1Zf99k5wFs — Jonathan @ MadFest Sydney in 1 Week! (@JRPictures) 8 marzo 2019

Al momento non c'è nessuna certezza, dunque, e non resta che attendere una conferma da parte dei diretti interessati. Tra cui c'è Marty Adelstein, già produttore di serie tv di enorme successo come Prison Break, il solo che sia riuscito a convincere Oda a ricavare un adattamento live-action da One Piece (che è già da molti anni una serie tv animata prodotta da Toei). Nel 2017 fu lo stesso "sensei", come viene affettuosamente chiamato dai suoi fan, ad annunciare: "Abbiamo discusso molte volte riguaro a un adattamento in live action di One Piece. Tre anni fa ho conosciuto un buon partner che mi ha convinto ad andare avanti col progetto. Oggi sono felice di poterlo annunciare, e voglio fare delle precisazioni: ho chiesto ai produttori una sola cosa, di non tradire lo spirito del manga e i fan che mi hanno sostenuto per 20 anni. Avete la mia parola. So che molti potranno essere scettici ma vi prego di fidarvi di me". La prima serie live-action non dovrebbe ricoprire tutti gli archi narrativi fin qui rivelati del manga ma soltanto la saga dell'East Blue, quella che ha introdotto alcuni dei personaggi principali come lo stesso protagonista, Monkey D. Luffy, lo spadaccino Zoro, la navgatrice Nami e il cuoco di bordo Sanji.

Netflix dunque punterebbe ad ingrandire sempre di più il suo catalogo di contenuti ispirato ai più popolari anime e manga giapponesi: dopo l'adattamento poco riuscito del Death Note, dopo aver annunciato una serie live-action tratta da Bleach, Fullmetal Alchemist e Cowboy Bebop, ora sembra arrivato il momento di One Piece, uno dei manga più amati e letti in tutto il mondo. Senza dimenticare che, a meno di ripensamenti, durante l'estate arriverà la serie remake I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya. Anche per One Piece arriveranno importanti novità fra qualche mese: ad agosto sbarcherà nelle sale l'ultimo film tratto dalla saga, One Piece Stampede. Nell'attesa possiamo scegliere tante serie tv anime da guardare su Netflix fino a quando non saranno diffusi dettagli ufficiali su One Piece.