One Piece: svelato il cast della serie live-action prodotta per Netflix

Sarà Iñaki Godoy l'interprete di Monkey D. Luffy nella serie live-action di One Piece, l'amata serie animata che verrà adattata per Netflix.

Il progetto sarà composto da dieci episodi e sarà prodotto da Tomorrow Studios, già nel team che ha realizzato Cowboy Bebop, e Shueisha.

La serie One Piece avrà nel proprio cast, oltre a Iñaki Godoy, anche Mackenyu che avrà la parte di Rornoa Zoro, Emily Rudd che sarà Nami, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar che sarà Sanji.

La storia racconterà le avventure di Monkey D. Luffy e del suo equipaggio di pirati mentre esplorano un mondo fantastico composto da oceani senza fine e isole esotiche, e vanno alla ricerca di un incredibile tesoro e della possibilità di diventare il prossimo Re dei Pirati.

Steven Maeda sarà autore, showrunner e produttore del progetto, in collaborazione con Matt Owens. Nel team della produzione ci sono anche Marty Adelstein e Becky Clements, in collaborazione con Eiichiro Oda, autore del manga, che ha dichiarato: "Quanti anni sono passati da quando è stata annunciata la serie, giusto? Lo so, lo so! Ma state certi che abbiamo continuato a fare progressi. Non è facile quando stai lavorando con persone provenienti da culture diverse! Ma è esattamente il processo che può portare a qualcosa di speciale! Per ora siamo in grado di annunciare il cast! Piuttosto, dobbiamo sbrigarci e annunciarlo o, apparentemente, emergerà online! Esilarante. Il loro volto, la grandezza delle loro bocche e mani, la loro aura, il loro portamento, la loro voce, le loro capacità come attori, la loro altezza, l'equilibrio tra i membri del gruppo...! Abbiamo deciso queso cast dopo numerose conversazioni riguardanti persone di tutto il mondo".