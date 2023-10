One Piece: lo splendido Monopoly tematico in offerta su Amazon per la gioia dei fan

Su Amazon è possibile recuperare, in questi giorni, il Monopoly a tema One Piece a un prezzo ribassato; non lasciatevi scappare un'occasione come questa.

Dopo l'enorme successo riscosso su Netflix, One Piece è inevitabilmente tornato sulla bocca di tutti quanti, riportando in auge una delle storie manga/anime più longeve di sempre. L'apporto del colosso dello streaming, col suo progetto live action, è stato più grande e positivo che mai, ampliando a dismisura le possibilità contemporanee dell'opera, e aggiungendo tra le fila dei fan irriducibili, anche nuovi appassionati provenienti dall'attuale e dalle precedenti generazioni.

Se anche voi siete rimasti stregati e attratti dalla magia di questa storia, allora siete nel posto giusto, dato che Amazon ha recentemente scontato il Monopoly interamente ispirato alla storia di Eichiiro Oda. Sul sito potete trovarlo attualmente a 34,48€, con uno sconto del 14% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche semplicemente ad avere più informazioni su questo prodotto tematico di radice ludica, non dovete far altro che passare dal box qui sotto.

Un gioco da tavolo ispirato al mondo di One Piece

Entrando un secondo nel dettaglio, il Monopoly di One Piece presenta le seguenti caratteristiche: un tabellone tematico coi vari protagonisti della storia, e tutti i dettagli ludici modellati così da trasformare l'esperienza in un'avventura dal piglio inedito. Come anche nel gioco originale, pure in questa situazione sarà la scaltrezza, in termini di acquisti, a fare la differenza con gli altri giocatori coinvolti (hotel e case ritornano, ma con uno stile del tutto differente e ispirato al mondo di Eiichiro Oda). Un'altra sostanziale differenza risiede sia nelle pedine tematiche, che nelle carte personaggio o ispirate ai luoghi preferiti facilmente riconoscibili dai fan nuovi e vecchi.

Con questo gioco da tavolo vediamo finalmente il mondo di One Piece e quello del Monopoly incontrarsi, così da originare un'esperienza ludica particolare e ispirata a tanti elementi anche divertenti. Non un gioco nuovo, ma comunque un'esperienza interessante, specialmente se fan del manga/anime e del percorso che lo ha reso quello che è oggigiorno.