One Piece sbarca a Milano: Rinascente diventa il regno dei pirati tra vetrine, gadget ed eventi esclusivi

Dal 8 al 21 luglio, Rinascente Milano si trasforma nel quartier generale della ciurma di Cappello di paglia. Un'esperienza immersiva dedicata a One Piece, con vetrine scenografiche, corner di prodotti ufficiali Bandai e Toei Animation, ascensori tematizzati e photo opportunity per tutti i fan (e i curiosi). Una celebrazione della cultura anime nel cuore del fashion milanese, tra pirati, pop e passione.

L'universo di One Piece approda a Milano

C'è chi sogna il mare e chi lo porta in città, con vele spiegate e bandiere che sventolano tra le vetrine di uno degli edifici più iconici di Milano. Dopo il successo dell'evento in Corso Como per i 25 anni della serie, One Piece torna a invadere la capitale della moda con un'iniziativa che ha il sapore dell'evento pop ma la forma di un'occupazione creativa totale: Rinascente, in Piazza Duomo, si trasformerà per due settimane (dal 8 al 21 luglio) nel palcoscenico urbano di una delle saghe anime più amate al mondo.

Per la prima volta, l'universo di Monkey D. Rufy esce dai manga e dagli schermi per farsi vetrina, anzi, otto vetrine: esterni scenografici, ascensori e scale mobili tematizzati guideranno i visitatori in un'esperienza multisensoriale che culmina al piano -1 dello store. Lì, tra gadget, action figure e merchandising ufficiale firmato Bandai e Toei Animation, i fan potranno fare shopping piratesco e scattare foto in un set allestito per l'occasione, trasformando ogni visita in un piccolo viaggio tra le rotte del Grand Line. Un modo spettacolare per rendere visibile ciò che spesso resta confinato all'immaginario geek, e per ricordare che l'epopea di Eiichirō Oda non è solo un anime: è un linguaggio globale che parla di amicizia, libertà e identità.

L'evento non è pensato solo per chi conosce ogni singolo membro della ciurma di Cappello di paglia, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo universo. One Piece, oggi più che mai, è un fenomeno che travalica i confini del Giappone e dell'animazione: è un ponte tra culture, un rito di passaggio per le nuove generazioni e una madeleine geek per quelle che ci sono cresciute. In questo senso, il coinvolgimento di Rinascente non è casuale. La location, frequentata ogni giorno da migliaia di visitatori internazionali, diventa il punto d'incontro perfetto tra luxury retail e narrazione pop, tra alta moda e avventure piratesche.