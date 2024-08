One Piece: Luffy ci aggiorna sulla seconda stagione

Uno degli eventi più attesi dell'anno è sicuramente l'arrivo della seconda stagione di One Piece su Netflix. La serie è un adattamento del manga di Eiichiro Oda e segue una ciurma di pirati nel tentativo di attraversare la Rotta Maggiore per reclamare il leggendario tesoro One Piece.

Con il pericolo dietro ogni angolo, la ciurma è riuscita a sconfiggere Buggy il Clown (Jeff Ward) e Arlong (McKinley Belcher III). Nella seconda stagione i protagonisti dovranno iniziare un viaggio ancora più pericoloso.

Le anticipazioni dell'attore

L'uscita della seconda stagione è ancora lontana ma l'interprete di Luffy, Inaki Godoy, ha fornito un aggiornamento ai fan, direttamente in lingua giapponese. Ecco cosa ha detto: "Ciao a tutti. Sono Inaki Godoy e interpreto la versione live action di Luffy. Vorrei poter essere presente all'evento One Piece Day, ma non posso perché sono a Cape Town, in Sud Africa, per girare la Stagione 2. Che peccato! Sto però facendo pratica con il mio giapponese ogni giorno durante le riprese, così quando avremo finito potrò andare in Giappone e parlare la lingua. Prossima fermata, la Rotta Maggiore!".

Sebbene l'attesa per la seconda stagione sia stata lunga e insidiosa, come anticipato da Luffy, le riprese della stagione 2 di One Piece sono iniziate. All'inizio del mese, il team di Netflix ha confermato che le star di One Piece sono arrivate in Sudafrica per iniziare a girare i nuovi episodi. In seguito a una serie di aggiornamenti sul casting, si sono scatenate le voci su chi interpreterà Portgas D. Ace, e ora il favorito dei fan è Xolo Mariduena.

Netflix ha confermato anche l'ingresso nel cast di David Dastmalchian nei panni di Mr. 3, Camrus Johnson nei panni di Mr. 5, Jazzara Jaslin in quelli di Miss Valentine e di Daniel Lasker in quelli di Mr. 9. Al momento non c'è ancora una data d'uscita confermata per la seconda stagione di One Piece. Se tutto andrà come previsto, i nuovi episodi potrebbero debuttare nel 2025.