One Piece: la mitica katana di Zoro Wado Ichimonji è su Amazon a un prezzo incredibile

Su Amazon una delle katane di Zoro, da One Piece, è scesa di prezzo; cosa state aspettando a recuperare la riproduzione di una lama famosissima come questa?

La leggendaria Wado Ichimonji, la katana impugnata da Roronoa Zoro in One Piece, è in offerta su Amazon. Sul sito la dettagliata riproduzione della lama è disponibile a 41,07€, con uno sconto del 28% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarla dal box di seguito.

Nel dettaglio, si tratta di un replica curatissima della katana di Zoro vista nell'anime e nel manga di One Piece. Realizzato in legno (con dettagli in plastica), questo gadget da collezione misura 103.5 cm/40.74 pollici di lunghezza, e s'impegna a riprodurre le fattezze di un'arma estremamente famosa fra gli appassionati.

Perfetta anche per fare cosplay, la Wado Ichimonji di Zoro non è soltanto una lama molto particolare, ma un vero e proprio simbolo del suo percorso all'interno del mondo di One Piece. Cos'aspettate ad accaparrarvi questa sua versione?