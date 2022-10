ONE PIECE, Jamie Lee Curtis come Dr. Kureha nel live-action Netflix? Ecco cosa ne pensa l'attrice

L'attrice Jamie Lee Curtis è stata spesso accostata dai fan al personaggio di Dr. Kureha per il live-action Netflix di ONE PIECE, ma cosa ne pensa lei?

I casting per il live-action Netflix di ONE PIECE finora ci hanno riservato solo belle sorprese, ma non sarebbe fantastico vedere Jamie Lee Curtis nei panni di Dr. Kureha in un'ipotetica seconda stagione della serie? Anche l'attrice, dopotutto, lo pensa...

Dai fan ai produttore del live-action di One Piece prodotto da Netflix, tutti sono d'accordo con un potenziale casting per la serie tv ispirata al manga di Eiichiro Oda: Jamie Lee Curtis sarebbe perfetta per interpretare Dr. Kureha, secondo mentore del medico della ciurma di Cappello di Paglia Tony Tony Chopper.

Ma cosa ha da dire in merito la star del franchise di Halloween?

"Adoro ONE PIECE! per il compleanno di mia figlia Ruby ho rintracciato la doppiatrice di Chopper [Brina Valencia] che poi è diventata mia amica e collaboratrice, e ha registrato un messaggio vocale per lei" racconta l'attrice, mentre ripone contenta il suo nuovo peluche di Chopper ricevuto in dono dall'intervistatore.

E al termine della conversazione sul suo nuovo film, Halloween Ends, è la stessa Curtis a tornare sull'argomento ONE PIECE, e a tirar fuori proprio lei, Dr. Kureha.

"Segui ONE PIECE?" chiede all'intervistatore "Lo hai visto tutto? E sai dirmi chi è quella donna dai capelli grigi e i pantaloni a vita bassa..."

"Dr. Kureha" risponde prontamente il reporter "Sì, lei... Ruby vuole che la interpreti!"

"A dire il vero, tutto il web vuole che la interpreti, è un fancast piuttosto popolare" è la risposta che ottiene poco dopo, con suo grande stupore "Ma come tutto il web!"

"Dovresti provare..." continua l'intervistatore.

"Beh, vediamo come va la prima stagione [del live-action Netflix]. Hanno terminato la prima stagione?".

"Sì, hanno finito di girare, ma non sappiamo ancora come sarà".

"Allora attendiamo di vedere... La terrò d'occhio" conclude.

Sembra dunque che Jamie Lee Curtis non sia affatto contraria ad accettare un ruolo nel live-action Netflix di ONE PIECE, tanto più quello in cui la vorrebbe vedere la figlia... Chissà, allora, se accadrà!