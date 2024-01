One Piece, Ian McShane rivela: 'Sono stato coinvolto nella serie grazie a mio nipote'

Nel cast della prima stagione della serie One Piece c'è anche Ian McShane e l'attore, in una nuova intervista, ha spiegato come è stato coinvolto nel progetto.

La star di Deadwood ha rilasciato un'intervista a The Big Thing e ha condiviso qualche retroscena della sua esperienza nella serie live-action di Netflix.

La curiosità sulla partecipazione dell'attore

Ian McShane è la guest star del primo episodio di One Piece, che su Netflix ha ottenuto un grande successo, con il ruolo del narratore, introducendo così il Re dei Pirati Gol D. Roger.

L'attore ha raccontato: "Ho saputo cosa fosse One Piece solo perché un giorno ho ricevuto una telefonata e mi hanno detto: 'Perché non fai questo?'. Ho pensato alle persone che conosco, e al mio nipote più giovane... Gli ho telefonato, l'ho chiamato e ho chiesto: 'Conosci questo show?'".

McShane ha quindi aggiunto: "Mi ha risposto: 'Nonno... Sto guardando questo show fin da quando ero un ragazzino'. Ha detto che era iniziata come un manga, poi era diventato un anime e ora è qui. Ha detto che è grandioso". Ian ha quindi accettato di essere coinvolto con un breve ruolo.

La serie

Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

I protagonisti sono Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usop) e Taz Skylar (Sanji). Tra gli interpreti anche Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward, Chioma Umeala e Michael Dorman.