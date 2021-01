One Piece insidia Harry Potter e il suo record di vendite

One Piece contende a Harry Potter un record: quello legato alle vendite. Il manga shonen più longevo della storia, infatti, dopo aver superato i 1000 capitoli, ha proiettato Eiichiro Oda tra gli autori che hanno venduto di più, in una classifica che l'ha visto già superare Lev Tolstoj.

Fino a questo momento infatti One Piece ha venduto nel mondo oltre 480 milioni di copie, un numero ancor più impressionante se si considera che il suo autore ha raggiunto un simile traguardo con una sola opera. Così, dopo Lev Tolstoy, Jackie Collins e Stephen King, i prossimi "obiettivi" per Oda si chiamano Dr. Seuss, Gilbert Patten e J.K. Rowling, tutti e tre a quota 500 milioni di copie vendute.

Se l'autore de Il Grinch e Patten sembrano "ostacoli" semplici da superare per One Piece (anche perchè, come fa notare il portale ComicBook.com, Gilbert Patten mantiene saldamente la propria posizione anche grazie a "stratagemmi" commerciali come le edizioni a poche centesimi di dollaro), il titano di metà classifica è proprio la creatrice di Harry Potter.

One Piece: la ciurma di Capello di Paglia

A favore di One Piece, però, giocherebbero due fattori: il primo è strettamente legato all'opera ed è il fatto che è ancora lontana dall'essere conclusa, il secondo è un neo imputabile solo ed esclusivamente a J.K. Rowling.

Sembra infatti che le vendite dei romanzi di Harry Potter siano calate dopo le accuse di transfobia verso l'autrice britannica.

Nè pare che verrà data nuova linfa, almeno non per il momento, dalla serie tv dedicata al maghetto, smentita dalla Warner Bros..

Tom Felton e Daniel Radcliffe in una scena del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

One Piece dal canto suo continua a viaggiare col vento in poppa, e alla luce dell'entusiasmo con cui i fan hanno accolto, in Giappone come nel resto del mondo, il traguardo del millesimo capitolo, le 500 milioni di copie vendute potrebbero davvero essere una vittoria vicina per Luffy e compagni.