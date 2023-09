One Piece: lo splendido Funko POP Glow in the dark di Zoro è sceso di prezzo su Amazon, cosa aspettate?

Su Amazon il Funko POP di Zoro, da One Piece, è disponibile a un prezzo ribassato. Attualmente parlando, lo trovate sul sito a 33,90€, con uno sconto del 15% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Nel dettaglio, stiamo palrando di un Funko POP spettacolare dal mondo di All'arrembaggio! - One Piece, che raffigura Roronoa Zoro con in pugno la sua Enma (si tratta di una delle leggendarie ventuno spade di grado O Wazamono conosciute in tutti i mari), pronto a scatenarne tutta l'immane potenza distruttiva. Realizzata in vinile, questa statuina da collezione è stata scolpita in modo tale da risplendere anche quando al buio. I fan dell'anime e del manga di Eiichiro Oda conoscono bene la raffigurazione al centro di questo gadget, dato che a lungo si è parlato della lama che impugna Zoro, definita a più riprese "una delle migliori spade del mondo intero". L'alone violaceo intorno al personaggio, inoltre, raffigura la cosiddetta "Ambizione dell'armatura", caratteristica centrale della stessa katana a renderla estremamente difficile da impugnare e utilizzare.

ONE PIECE, quanto dovrebbe durare il live-action Netflix? Risponde il cast

Recuperate anche voi un Funko POP irresistibile e unico come questo. Se fan di One Piece non lasciatevi scappare l'occasione di collezionare una versione di Zoro sicuramente molto particolare.