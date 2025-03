One Piece: il Funko POP di Portuguese D. Ace in sconto su Amazon

Se fan di One Piece vi segnaliamo che il Funko POP di Portuguese D. Ace è attualmente sceso di prezzo su Amazon; stiamo parlando di un personaggio iconico della serie anime e manga in un formato da collezione.

Il Funko POP One Piece di Portuguese D. Ace è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 12,25€ con uno sconto del 23% sul prezzo consigliato indicato (16,00€). I dettagli relativi al gadget tematico in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il Funko POP One Piece di Portuguese D. Ace segnalato è venduto e spedito da Amazon.

Il Funko POP di un personaggio iconico di One Piece

Il Funko Pop di Portuguese D. Ace cattura tutta l'essenza del fratello di Luffy/Rufy in un design compatto ma esplosivo. Ogni dettaglio è curato e riportato dall'immaginario che tutti conoscono: il cappello iconico con i due sorrisi, la collana di perle, e il resto. Ace è un personaggio unico e memorabile, perfetto per ogni collezione tematica di One Piece.

Questo Funko Pop! unisce resistenza e stile, rendendolo perfetto per essere esposto sulla scrivania o nella vetrina dei fan. Alto circa 9,5 cm, si integra alla perfezione con gli altri personaggi della serie, espandendo l'universo di One Piece su qualsiasi scaffale. Se non per voi potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo interessante per un evento speciale o per un/una fan di One Piece e dello stesso Ace.