Prime Video: tutto quello che vedremo a febbraio 2025, da Reacher 3 alla settima stagione di One Piece

In attesa dell'arrivo di LOL, tocca al talent show con Elio e Lillo scegliere uno dei concorrenti. E poi le serie tv, i film: ecco tutti i titoli disponibili a febbraio 2025 su Prime Video.

Il talent show di LOL, il film candidato agli Oscar 2025 come Miglior Film, la terza stagione di Reacher e tanti altri titoli ci aspettano a febbraio 2025 su Prime Video. Ecco dunque i titoli che vedremo sulla piattaforma nei prossimi giorni.

I film in arrivo a febbraio

Prey, dal 1º febbraio

Gli avventurieri della città perduta, dal 1º febbraio

Truman Capote - A sangue freddo, dal 1º febbraio

Dead Man Walking - Condannato a morte, dal 1º febbraio

Quattro matrimoni e un funerale, dal 1º febbraio

Joey, dal 1º febbraio

I gigli del campo, dal 1º febbraio

Platoon, dal 1º febbraio

Sahara, dal 1º febbraio

A qualcuno piace caldo, dal 1º febbraio

Thelma & Louise, dal 1º febbraio

Il Giurato, dal 5 febbraio

Sex crimes - Giochi pericolosi, dal 5 febbraio

The Order, dal 6 febbraio

Broken Rage, dal 6 febbraio

Someone Like You, dal 7 febbraio

The Hurt Locker, dal 9 febbraio

Jumanji, dal 12 febbraio

Jumanji: The Next Level, dal 12 febbraio

È colpa mia: Londra, dal 13 febbraio

Stolen, dal 16 febbraio

L'amore e altre seghe mentali, dal 17 febbraio

Muy Católico, dal 18 febbraio

Ghostbusters (Acchiappafantasmi), dal 19 febbraio

Ghostbusters II (Acchiappafantasmi II), dal 19 febbraio

Ghostbusters,dal 19 febbraio

Ghostbusters: Legacy, dal 19 febbraio

Piccole donne, dal 26 febbraio

I ragazzi della Nickel, dal 27 febbraio

In È colpa mia: Londra conosceremo Noah e Nick. Quando la madre di Noah si innamora del ricchissimo William, le due si trasferiscono dall'America a Londra per vivere con l'uomoe suo figlio Nick. Noah trascorre così l'estate adattandosi alla sua nuova vita, facendosi nuovi amici e provando a gestire la complicata relazione con Nick; nel frattempo, i due ragazzi lottano per tenere a bada l'attrazione che provano l'uno per l'altra.

Basato sul romanzo di Colson Whitehead, vincitore del Premio Pulitzer, I Ragazzi della Nickel racconta la potente amicizia tra due giovani afroamericani che affrontano insieme le strazianti prove di un riformatorio in Florida. Candidato agli Oscar 2025 per Miglior film e Miglior Sceneggiatura non originale.

Le serie tv

Queste invece, le serie che troveremo su Prime a febbraio:

24, dal 1º febbraio

Clean Slate, dal 6 febbraio

Invincible s3, dal 6 febbraio (8 episodi, i primi 3 subito disponibili e gli altri in uscita ogni giovedì)

Newtopia, dal 7 febbraio

One Piece S7, dal 20 febbraio

Reacher s3, dal 20 febbraio

House of David, dal 27 febbraio

Basata sul romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child, nella terza stagione della serie Reacher precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un'infiltrata della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Qui trova un mondo di segreti e violenza e si confronta con alcune questioni in sospeso del suo passato.

Prime Video, i reality

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, dal 27 febbraio Tornano in veste di giurati di LOL Talent Show Elio e Katia Follesa, affiancati dalla new entry Lillo Petrolo. Confermata la conduzione di Mago Forest , che accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL.

Quattro le guest star di puntata: Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani, che si uniranno alla giuria e potranno cambiare le sorti di un concorrente. In gara comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere che si esibiranno davanti alla giuria per entrare a far parte del cast della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori.