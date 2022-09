One Piece Film: Red: l'anteprima al Lucca Comics & Games 2022, la presenza del regista e molto altro

One Piece Film: Red sarà presentato in anteprima nazionale presso il Lucca Comics & Games 2022: all'evento sarà presente il regista, Gorō Taniguchi, e ci sarà anche spazio per tante attività secondarie.

Presso il Lucca Comics & Games 2022 si terrà il più grande evento di One Piece mai visto in Italia al quale prenderà parte anche il regista, Gorō Taniguchi, che sarà presente sabato 29 ottobre per l'anteprima nazionale di One Piece Film: Red: ma non finisce qui!

Ci saranno una serie di incredibili iniziative ad aspettarci a Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre e tutti potranno prendere parte a questa celebrazione unica. Nel frattempo, One Piece Film: Red sta battendo ogni record nel 2022: miglior film del franchise di One Piece, miglior film anime del 2022, più di 10.000.000 di spettatori in Giappone, più di 1.000.000 di spettatori nell'Europa francese.

La première italiana di One Piece Film: Red sarà impreziosita dalla presenza di ospiti molto speciali: il regista del film, Goro Taniguchi, e il Direttore dell'Animazione, Masayuki Sato. A questo proposito Ryuji Kochi, il Presidente di Toei Animation Europe, ha dichiarato: "Crediamo sia il momento migliore per realizzare questo evento in collaborazione con Lucca Comics & Games. Sarà un momento molto importante del festival così come per One Piece e One Piece Film: Red. È anche il nostro modo per esprimere la nostra gratitudine ai nostri fan e per celebrare insieme a loro One Piece, uno dei più grandi marchi dell'entertainment mondiale".

"Tutto quello che ruota attorno a One Piece, ma in particolare all'anteprima di One Piece Film: RED, ha a che fare con la speranza, HOPE, il tema dell'edizione 2022. La speranza in un futuro migliore, la speranza nel prossimo, la speranza di ritrovarsi insieme ad altri fan come noi, tutti nello stesso luogo, a celebrare le stesse passioni, per condividere momenti ed esperienze con entusiasmo e grande senso di gratitudine, uno dei cinque valori fondanti di Lucca Comics & Games. Quei valori che le community, più di chiunque altro, riescono ad apprezzare e amplificare. È con questo spirito che siamo onorati di ospitare nel nostro programma culturale non solo l'anteprima, non solo i grandissimi ospiti internazionali, ma soprattutto le iniziative e i fan di One Piece che certamente renderanno unica questa annata", ha aggiunto Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games.

Di seguito tutti gli eventi preparati per Lucca Comics & Games 2022:

28 Ottobre : per cominciare le nostre celebrazioni, non mancate lo screening speciale dei partner e amici di Crunchyroll di tre episodi speciali di One Piece dedicati a Luffy, Uta e Shanks! I dettagli seguiranno a breve. Dopo lo screening, alle 19:30, riunitevi tutti in una location speciale, dove potrete assistere a uno show con suoni e luci: UTA live from Budokan night projection! Dettagli a seguire nei prossimi giorni.

29 Ottobre : premiere italiana di One Piece Film: Red presso il Cinema Astra, Piazza del Giglio. La premiere italiana di One Piece Film: Red sarà in lingua originale con sottotitoli e sarà alla presenza di: Goro Taniguchi: Regista; Masayuki Sato: Direttore delle Animazioni e Character Designer; Hiroaki Shibata: Produttore. La proiezione sarà preceduta dal red carpet ufficiale alla presenza dei nostril ospiti giapponesi e di parte del cast italiano, nonchè celebrata con gadgets ed effetti speciali. Il Red Carpet inizierà alle 15:00. Il costo del biglietto per la premiere di One Piece Film: Red è incluso nel biglietto di Lucca Comics & Games valido per sabato 29 Ottobre. I dettagli su come prenotare il biglietto della premiere verranno annunciati nei prossimi giorni.

30 Ottobre : Intervista con Taniguchi san al Teatro del Giglio. In parallelo, Sato san live drawing session. L'orario dell'evento verrà annunciato a breve.

30 Ottobre : Ciurma di Luffy, fan di One Piece da tutta Italia, ascoltate la nostra canzone e radunatevi di fronte al Balloon di Luffy che sarà di guardia alle mura della città di Lucca! Abbiamo bisogno del vostro aiuto e della vostra voce per realizzare il più grande karaoke di One Piece della storia! Venite, cosplayer o semplici marinai, e cantate con noi per poter mandare un messaggio speciale al sensei Oda per ringraziarlo di avere creato il nostro sogno.

30 Ottobre : firme di autografi da parte di Taniguchi san e Sato san allo stand One Piece Film: Red. L'evento sarà una sessione di 45 minuti. Gli autografi saranno firmati su uno speciale shikishi preaparato da Toei Animation su un disegno di Sato san.

CACCIA AL TESORO ONE PIECE FILM: RED X LUCCA COMICS & GAMES 2022

Ogni giorno i fan riceveranno una mappa di Lucca Comics & Games brandizzata One Piece Film: Red x Lucca Comics & Games 2022. Sulla mappa, ogni stand dei partner di One Piece partecipanti sarà rappresentato da un membro della Ciurma di Cappello di Paglia + special guests. I fan si dovranno recare in ogni stand partecipante per ricevere un timbro sulla mappa.

Una volta terminato, dovranno postare su Instagram una foto del poster cinematografico di One Piece Red - Il Film che si troverà su un lato dello stand One Piece Film: Red per ricevere una redemption esclusiva. Le redemption varieranno a seconda del numero di stand e di timbri collezionati. Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sarà un gadget esclusivo One Piece Film: Red x Lucca Comics & Games. In aggiunta, parteciperanno ogni giorno all'estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 euro. Tutti i partecipanti riceveranno, insieme alla mappa, un cappello di paglia in cartoncino da indossare. La mappa e il cappello di paglia saranno distribuiti a fianco dello stand One Piece Film: Red, e negli stand dei partner One Piece presenti nell'area Japan Town.