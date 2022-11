One Piece Film: Red, l'evento con i doppiatori al The Space Cinema Roma Parco De Medici

Le voci che animano, Cappello di paglia e la sua ciurma, saranno presenti in sala per salutare il pubblico romano prima della proiezione delle 20:10 di One Piece Film: Red.

In attesa dell'uscita ufficiale nelle sale italiane di One Piece Film: Red, prevista per il prossimo 1 dicembre, The Space Cinema Roma Parco De Medici offre a tutti gli appassionati di Cappello di paglia e la sua ciurma la possibilità di partecipare, martedì 22 novembre, alla proiezione speciale del nuovo anime.

Presenti in sala allo spettacolo delle 20:10 i doppiatori dei protagonisti del film per un saluto al pubblico romano. Prima della proiezione, alle ore 19:30, Renato Novara (doppiatore di Luffy) insieme a Luca Bottale (voce di Usopp) saranno disponibili per il firmacopie con i fan. Per tutti gli spettatori che parteciperanno all'evento The Space Cinema regalerà un set di cartoline esclusive di One Piece Film: Red.

One Piece Il Film: Red, una scena del film

One Piece Film: Red, diretto da Goro Taniguchi e quindicesimo film animato ispirato all'omonimo fumetto giapponese, vede per la prima volta il coinvolgimento in veste di produttore dell'autore Eiichirō Oda oltre a segnare il ritorno di uno dei personaggi più iconici creati da Oda: Shanks il Rosso.

One Piece Il Film: Red, un'inquadratura del film

La storia racconta di Uta, una cantante amatissima e nota per possedere una voce "ultraterrena": la sua notorietà è dovuta anche all'ombra di mistero che si cela intorno alla sua vera identità. Uta decide così per la prima volta di svelare il suo volto al mondo intero durante un concerto live sull'isola di Elegia che ha radunato famigerati pirati, esponenti della Marina e anche l'eccentrica ciurma di Cappello di paglia.

Il concerto ha inizio e il pubblico scopre che il potere occultato dalla straordinaria voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il pianeta. Toccherà quindi a Cappello di paglia e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio... È possibile acquistare i biglietti per assistere alla proiezione speciale del 22 novembre al link: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/25/8186/26724.