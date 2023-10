One Piece: una splendida figure di Sanji in sconto con l’offerta Amazon

Amazon ha deciso di pensare anche ai fan di One Piece, mettendo in offerta una meravigliosa figure Banpresto di Sanji; curiosi?

Sanji, differentemente da tutti gli altri protagonisti principali di One Piece, riesce a distinguersi fin da subito per via del suo stile perfettamente elegante, e per una certa fissazione verso le donne. Andando oltre le caratteristiche più "fumettose", però, si sviluppa una storia personale da non sottovalutare affatto che, nel tempo e fin da subito, è riuscita a catturare i fan di tutte le età, confermando il grande amore di Eiichiro Oda nei confronti del mondo che ha creato, e dei suoi stessi personaggi.

Per i fan di sempre di One Piece, vi segnaliamo che su Amazon è possibile recuperare una splendida figure Banpresto di Sanji, ora in sconto. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 34,90€, con uno sconto del 27% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente a raccogliere qualche informazione in più sull'articolo, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una figure di Sanji, da One Piece, imperdibile

Come riportato anche sullo stesso Amazon, la figure One Piece di Sanji in questione è stata: realizzata in PVC progettata e modellata a mano, accompagnata da una "scatola sigillata" (con confezione ecologica), "prodotto importato legalmente e con licenza Banpresto, arriva nella sua scatola; supporto base incluso". Le misure sono 16,26 x 11,18 x 17,02 cm, con un peso di 212 grammi.

Cogliete l'occasione, su Amazon, di recuperare un articolo perfetto per le vostre collezioni a tema One Piece. In alternativa può comunque trasformarsi in un'idea regalo originale, perfetta per un'occasione speciale. Il design elegante della figure di Sanji rispecchia l'estetica del personaggio creato da Eiichiro Oda, restituendo un elemento da collezione da non sottovalutare, con la possibilità di esporlo dove meglio si crede.

