One Piece: alla ricerca di una figure spettacolare di Franky? Ci pensa Amazon con un'ottima offerta

Se fan di One Piece siete nel posto giusto, dato che Amazon non ci ha pensato due volte a scontare una figure di Franky imperdibile.

Su Amazon è attualmente disponibile un'action figure di Franky, da One Piece, veramente splendida. Attualmente parlando è acquistabile a 112,00€, con uno sconto del 44% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, si tratta di una statuina tratta dal film One Piece Film: Red, che rappresenta alla perfezione il personaggio di Franky in una versione unica e dettagliatissima. Targato Bandai BANPRESTO Ichiban, questo gadget da collezione saprà rendere felici tutti gli appassionati di un personaggio che ha saputo, negli anni, ritagliarsi un posticino nel cuore dei fan.

Stiamo pur sempre parlando di un membro della ciurma iconico, con una bellissima storia alle spalle. Franky è un cyborg e un carpentiere estremamente esperto nel proprio lavoro. Il suo non è affatto un passato semplice da raccontare, e le scelte che ha dovuto prendere lo hanno reso quello che è oggi ai nostri occhi. Anche se all'inizio il rapporto con Luffy non è dei migliori, col tempo e qualche nemico in comune hanno saputo mettere da parte i propri dissapori e unirsi insieme lungo lo stesso percorso.

Cosa state aspettando? Se anche voi siete amanti di One Piece e del personaggio di Franky non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure come questa, che può tranquillamente diventare pure un'idea regalo originale.