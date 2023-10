One Piece: questa figure di Boa Hancock in offerta su Amazon vi farà impazzire

Uno dei tratti a distinguere l'universo di One Piece da quello di tutti gli altri manga/anime sulla stessa scia, è la cura specifica per ogni personaggio che vediamo entrare in contatto coi protagonisti principali della storia. Non tanto in termini estetici, quanto in quelli "caratteristici", restituendo sempre e comunque maschere facilmente riconoscibili, e difficilmente dimenticabili anche con il passare del tempo. Fra i più iconici incontri fatti da Luffy e la sua ciurma troviamo sicuramente quello con Boa Hancock, pirata potentissimo e super temibile, con la fama di essere fra le più belle sul pianeta, e, per qualche ragione inspiegabile, invaghita perdutamente del nostro Cappello di Paglia.

E se vi dicessimo che una sua splendida figure è attualmente in offerta su Amazon? Avete capito bene, sul sito potete recuperare, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, una statuina di Boa Hancock unica nel suo genere a 25,00€, con uno sconto del 34% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sul prodotto nerd in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure di Boa Hancock irrinunciabile per tutti i fan di One Piece

Su Amazon la figure in questione, targata Banpresto, viene indicata come "One Piece Boa Hancock Glitter & Glamours Figure ver.1", misurando 15,24 x 15,24 x 20,32 cm, con un peso di 310 grammi.

Rappresentata in una delle sue pose caratteristiche, stiamo parlando di una statuina perfetta sia per i fan vecchi che nuovi di One Piece, elegante da esporre dove meglio si crede. La storia di Boa Hancock e i suoi poteri sono leggendari e conosciuti in ogni dove, come anche la sua perseveranza sul campo di battaglia. Non lasciatevi sfuggire l'occasione, quindi, di recuperare una figure del genere, ottima anche come idea regalo originale per un'occasione speciale.