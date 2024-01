One Piece: una splendida figure Banpresto di Uta è scesa di prezzo su Amazon

Su Amazon i fan di One Piece possono attualmente recuperare una figure di Uta in sconto; curiosi?

Il gigantesco mondo di One Piece è da sempre capace di ammaliare gli appassionati sia grazie alla storia principale che attraverso i vari dettagli ad accompagnare le peripezie di Cappello di Paglia e la sua ciurma con un contorno coloratissimo sia a livello estetico che narrativo. Oltre a loro, quindi, esiste una precisa iconografia fatta di nomi, leggende e storie legate a volti con un peso interessante e memorabile, pur se con meno visibilità rispetto al resto. È proprio questo il caso di Uta e di quello che la riguarda in termini di caratterizzazione narrativa ed estetica, per fare un esempio. Storia e costruzione immediata sono due delle caratteristiche più interessanti nel tocco autoriale di Eiichiro Oda.

Proprio per questa e tantissime altre ragioni, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare una splendida figure Banpresto di Uta dal mondo di One Piece, in offerta. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 33,39€, con uno sconto dell'11% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure One Piece imperdibile per i fan

Su Amazon questa figure Banpresto di Uta, da One Piece, viene così descritta e introdotta: "Basata sull'epico anime One Piece si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e sagomata a mano. Prodotto importato legalmente e con licenza ufficiale Banpresto, arriva nella sua confezione originale; supporto base incluso. Autentico stile anime: questa action figure è dettagliata e stilizzata".

Misurando 15,24 x 15,24 x 20,32 cm, con un peso di 164 grammi, la figure One Piece di Uta è perfetta sia in termini di collezionismo, che come ipotetica idea regalo originale e fuori dal comune. Non lasciatevela scappare su Amazon.